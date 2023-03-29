منصور بن زايد نائبًا لرئيس الإمارات

2023/03/29 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية

"وام"، اليوم الأربعاء، إنه "بموافقة

المجلس الأعلى للاتحاد، أصدر رئيس

الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

قرارًا بتعيين منصور بن زايد نائبًا

لرئيس الدولة، إلى جانب م

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