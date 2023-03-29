2023/03/29 | 23:55 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الامام #الشافعي ينذهل بعد رؤيته تصنيع كسوة الكعبة الشريفة في مصر #رسالة_الامام #خالد_النبوي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 083v7hfcqSA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الامام #الشافعي ينذهل بعد رؤيته تصنيع كسوة الكعبة الشريفة في مصر #رسالة_الامام #خالد_النبوي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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