2023/03/29 | 23:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال الساعات المُقبلة..



عاصفة ترابية كبيرة ستصل بغداد وباقي المحافظات المركز الخبري الوطني.

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