2023/03/30 | 00:17 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إعلان مجلة فوربس العالمية عن قائمتها لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط متضمنة سيدات أعمال خليجيات
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشاركة الاقتصادية للمرأة الخليجية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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