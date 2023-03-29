المشاركة الاقتصادية للمرأة الخليجية

2023/03/30 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان مجلة فوربس العالمية عن قائمتها لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط متضمنة سيدات أعمال خليجيات

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