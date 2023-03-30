الفتلاوي: امام تركيا فرصة اقتصادية لتطوير علاقاتها بالعراق

2023/03/30 | 00:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب السابق عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان امام تركيا فرصة ثمينة لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع العراق واستثمار علاقات بغداد بالمحيط الاقليمي والمنطقة، لافتا الى ان السوداني يعمل من اجل حسم ملف المياه والسيادة مع الجانب التركي وفتح افاق للتعاون بين البلدين.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تركيا لاخيار امامها غير تطوير العلاقات مع العراق واستثمار علاقة بغداد الجيدة بمحيطها الاقليمي من الجانب الاقتصادي والتعاون مع دول المنطقة خصوصا بعد التوافق الايراني السعودي”.

واضاف ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه برنامج يعمل على تطبيقه ومن ضمنه ايقاف الاعتداءات التركية والانتهاكات المستمرة لسيادة العراق، حيث كان الملف حاضرا الى جانب ملف المياه خلال زيارة السوداني الى انقرة قبل شهر رمضان”.

وبين ان “البرنامج الحكومي قد طبق منه 25 بالمئة وهو امر جيد بالنسبة لرئيس الوزراء خلال الوقت القصير من عمر حكومته التي تسعى لمعالجة الكثير من الملفات واهمها المياه والسيادة”.

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