حقوق الانسان النيابية تتحدث عن قرب تشريع ثلاثة قوانين هامة

2023/03/30 | 00:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية حسين علي مردان، الأربعاء، طرح ثلاثة قوانين هامة خلال الأيام المقبلة بضمنها حرية التعبير من القوانين المهمة .

وقال مردان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان ” هناك ثلاثة قوانين سترى النور قريبا من بينها حرية التعبير “.

واضاف ان “هناك قانون حرية التعبير وقانون الاحتياجات الخاصة مشترك مع منظمات المجتمع المدني بالاضافة الى قانون الجرائم المعلوماتية فضلا عن قوانين اجتماعية اخرى جاري العمل عليها حاليا داخل اللجنة “.

وأشار الى ان ” هناك توجها نيابيا لتمرير القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي الحالي بما يؤمن حماية المواطن من جرائم الابتزاز الإلكتروني وغيرها من الجرائم الاخرى “.

وكان لجنة الاسرة والمرأة والطفل قد اكدت ان قانون حماية الطفل سيرى النور قريبا كونه من القوانين المهمة “.

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