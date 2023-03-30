مجلس الشيوخ الأميركي يلغي قانوناً أعطى الإذن لشن حربَي العراق

2023/03/30 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – صوّت مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء لصالح نصّ تشريعي يلغي قانوناً أعطى الإذن لشنّ حربي العراق، وذلك بعد 20 عاماً على غزو القوات الأميركية هذا البلد لإطاحة صدام حسين من السلطة.والنصّ الذي حاز على دعم الحزبين الجمهوري والديموقراطي يلغي “الإذن باستخدام القوة العسكرية” الصادر في العام 2002 وهو قانون مكّن […]

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