البزاز‭ ‬ينقل‭ ‬حال‭ ‬عائلتين من‭ ‬الموصل‭ ‬والبصرة‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل

2023/03/30 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المبادرات‭ ‬تتواصل‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬رمضان بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت تتواصل‭ ‬المبادرات‭ ‬الانسانية‭ ‬لرئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل،وامس‭ ‬الاول‭ ‬اغاث‭ ‬البزاز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ (‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭) ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭)‬،‭ ‬عائلة‭ ‬ابو‭ ‬يوسف‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬الذي‭ ‬يعيل‭ ‬7‭ ‬أطفال‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬زوجته‭ ‬،ويعمل‭ ‬صباحا‭ ‬في‭ ‬بسطية‭ ‬لبيع‭ ‬الملح‭ ‬الصناعي‭ […]

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