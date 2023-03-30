2023/03/30 | 00:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام ملايين العراقيين والعرب، وهو رقم ليس فيه أي مبالغة، تداولوا خبر استدعاء وزير الخارجية البحريني القائم بالأعمال العراقي في المنامة وتبليغه باحتجاج المملكة على تجاوز الأعراف الدبلوماسية بما يجعله تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية ، وقالت تقارير انه جرى سحب القائم بالأعمال الى بغداد ونفت تقارير أخرى حدوث ذلك، فيما انصب اهتمام العراقيين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من سمعة دبلوماسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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