أكثر‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬دبلوماسية

2023/03/30 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ملايين‭ ‬العراقيين‭ ‬والعرب،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬ليس‭ ‬فيه‭ ‬أي‭ ‬مبالغة،‭ ‬تداولوا‭ ‬خبر‭ ‬استدعاء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البحريني‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬وتبليغه‭ ‬باحتجاج‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬الأعراف‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بما‭ ‬يجعله‭ ‬تدخلاً‭ ‬مرفوضاً‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬وقالت‭ ‬تقارير‭ ‬انه‭ ‬جرى‭ ‬سحب‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬ونفت‭ ‬تقارير‭ ‬أخرى‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك،‭ ‬فيما‭ ‬انصب‭ ‬اهتمام‭ ‬العراقيين‭ […]

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