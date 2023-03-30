نجاة ضابط كبير من محاولة اغتيال في ميسان

2023/03/30 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

نجا ضابط كبير في محافظة ميسان من محاولة اغتيال مساء الأربعاء.

وذكر مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، ان "محاولة اغتيال طالت العميد (كاظم زغير) آمر قاطع الكرامة في محافظة ميسان".

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

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