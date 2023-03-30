2023/03/30 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعربت الإدارة الامريكية، الأربعاء، عن "قلقها" من الأحداث التي تجري حالياً داخل إسرائيل،" مشددة على "ضرورة ان يتم التوصل الى حلول لإيقاف تدهور الأوضاع بأسرع وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي، بحسب ما أوردت رويترز وترجمته (بغداد اليوم)، اعلن ان الولايات المتحدة "لن تتدخل" بالشأن الداخلي الإسرائيلي، مضيفا "لكن نرى بالأحداث التي تجري حاليا داخلها مصدر قلق خصوصا فيما يتعلق بسياسة الدول الصديقة والحليفة والتي تعد إسرائيل منها"، بحسب وصفه.

وأكد المسؤول الأمريكي بحسب رويترز على ان الإدارة في واشنطن "تحث الحكومة الإسرائيلية على التوصل لارضية وسطى تحفظ القواعد السياسية والخطوط الحمر المعمول بها داخل إسرائيل" مشيرا الى ان "واشنطن تتابع الاحداث عن كثب وتنتظر حلا من الحكومة الإسرائيلية".

يشار الى ان إسرائيل تشهد منذ أيام تصاعدا لاعمال العنف ضمن التظاهرات التي انطلقت ضد حكومة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو نتيجة لغضب شعبي كبير نابع من محاولاته تغيير القانون القضائي الإسرائيلي بشكل يضمن استمرار حزبه بالسلطة وابعاد المحاسبة القانونية على تهم الفساد التي تطارد اعضاءه منذ اشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن "قلقة" وتوجه رسالة لإسرائيل حول أوضاعها الداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن "قلقة" وتوجه رسالة لإسرائيل حول أوضاعها الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).