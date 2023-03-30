السعودية.. اتفاق لتخزين ملايين براميل النفط الخام في شرق الصين

2023/03/30 | 00:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرمت "أرامكو" السعودية صفقة مع مجموعة

"رونغ شنغ" الصينية للبتروكيماويات

للاستحواذ على 10%‎ من أسهمها، وتخزين

ملايين البراميل من النفط الخام في شرق

الصين.

وأعلنت "أرامكو" يوم الاثنين شراء الحصة

في رو

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