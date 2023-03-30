العراق.. تحديد موعد الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات والاعدادية

2023/03/30 | 00:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، الأول من حزيران المقبل موعدا

لأداء الامتحانات النهائية في الجامعات

والكليات الحكومية والأهلية للعام

الدراسي 2023/2022.

وذكر بيان للوزارة، وتلقت وكالة نون

الخب

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