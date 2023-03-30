الحكيم يؤكد لـ”بافل طالباني” أهمية التواصل بين القوى السياسية لحل الاشكالات العالقة بين اربيل وبغداد

2023/03/30 | 00:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الاربعاء، لرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني أهمية التواصل بين القوى السياسية لحل الاشكالات العالقة بين اربيل وبغداد.وذكر الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز انه “خلال استقبال بافل طالباني والوفد المرافق له، شكرنا لهم تعازيهم برحيل العلامة صادق الحكيم ( رحمه الله)، واستذكرنا العلاقة البينية في […]

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