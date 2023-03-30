2023/03/30 | 01:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uNnflOW-KF8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الأسدي: الاحتلال الامريكي ترك اثرا سلبيا على الأوضاع في العراق إلى اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد الأسدي: الاحتلال الامريكي ترك اثرا سلبيا على الأوضاع في العراق إلى اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).