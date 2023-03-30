أمير قطر يتصل بمحمد بن زايد بمناسبة التعيينات الجديدة في الإمارات

2023/03/30 | 01:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اتصالا هاتفيا، الأربعاء، مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، أعرب خلاله أمير قطر عن تهانيه بالتعيينات الجديدة التى أصدرها الشيخ محمد بن زايد في الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

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