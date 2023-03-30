خلال استقباله الخزعلي.. السامرائي: ضرورة دعم ادارة الدولة لجهود حكومة السوداني

2023/03/30 | 01:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف العزم، مثنى عبد الصمد السامرائي في مكتبه، الخميس، أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وبحضور عدد من قيادات ونواب تحالف العزم، تطورات المشهد السياسي الأخيرة.

وشدد السامرائي خلال اللقاء بحسب بيان للمكتب الاعلامي لتحالف عزم تلقته (بغداد اليوم) نسخة منه "على ضرورة دعم إئتلاف ادارة الدولة لجهود حكومة محمد شياع السوداني الاصلاحية ضمن برنامج الحكومة والإتفاق السياسي وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".

يشار الى ان المشهد السياسي العراقي شهد مؤخراً اقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات بعد مخاض عسير واعتراض من النواب المستقلين.

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