العامري وطالباني يؤكدان أهمية استمرار التقارب بين بغداد والإقليم وتشريع القوانين المهمة

2023/03/30 | 01:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف فتح، هادي العامري، في مكتبه ببغداد، الأربعاء، رئيس الأتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني والوفد المرافق له العديد من الملفات "المهمة وأهمية إستمرار التقارب الوطني بين المركز واقليم كردستان".

كما بحث الجانبان بحسب بيان لمكتب العامري تلقته (بغداد اليوم) "توفير الأرضية المناسبة للحكومة الحالية من أجل حل جميع الملفات العالقة وفق الأطر الدستورية والقانونية".

وشدد العامري وطالباني على "أهمية إنجاز التشريعات المهمة خلال المرحلة الراهنة، ومنها قانون الموازنة العامة وقانون النفط والغاز والقوانين الأخرى التي ترتبط مباشرةً بمصالح المواطنين".

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