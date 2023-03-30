بعد 20 عاما.. مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على إلغاء تفويضات حرب العراق

2023/03/30 | 01:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء تشريعا يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدان من الزمن للحروب السابقة في العراق.

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