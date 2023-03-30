الخارجية الأميركية توافق مبدئيا على صفقات عسكرية للبحرين والكويت

2023/03/30 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت وزارة الخارجية الأميركية مبدئيا، الأربعاء، على صفقات بيع معدات عسكرية وتجديد طائرات هليكوبتر للبحرين والكويت تتجاوز 409 ملايين دولار.

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