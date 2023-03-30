2023/03/30 | 02:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايثر نيوز/ وثق فيديو لحظات صادمة لمطاردة أمنية لمشبوه سرق سيارة شرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، انتهت بمأساة.ونشرت شبكة “أيه بي سي” الإخبارية مقطع فيديو يظهر سارق سيارة الشرطة وهو يقود على أحد الطريق السريعة 138 في كاليفورنيا، قبل أن يفتح الباب ويلقي بنفسه عندما كانت السيارة تسير بسرعة تجاوزت 70 كيلومترا في الساعة.وبمجرد […]

ظهرت المقالة الولايات المتحدة..



مطاردة أمنية لسارق سيارة شرطة في كاليفورنيا تنتهي بمأساة (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.

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