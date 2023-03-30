2023/03/30 | 02:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N4qzFEi6XVI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: يجب اطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ويجب انصافهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: يجب اطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ويجب انصافهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).