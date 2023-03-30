2023/03/30 | 02:50 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: agcKO3-9aD0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نصيف الخطابي: هذه علاقتي بالعتبتين "الحسينية" و "العباسية" في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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