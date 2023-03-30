بايدن سيرشحها سفيرة أميركا في مصر.. من هي هيرو مصطفى؟

2023/03/30 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم الرئيس الأميركي، جو بايدن، ترشيح الدبلوماسية، هيرو مصطفى جارج، لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر، وفق بيان للبيت الأبيض، الأربعاء.

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