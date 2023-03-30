التربية النيابية: جدول الامتحانات مُربك وقطع الانترنت خلالها أمر محتوم

2023/03/30 | 03:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوصت لجنة التربية النيابية، وزارة التربية بإعادة النظر بجدول امتحانات المراحل المنتهية، إضافة إلى استمرار إجراءاتها الصارمة لمنع تسريب الأسئلة.

وقال عضو اللجنة، جواد الغزالي في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ :"الوزارة يجب أن تراعي العطل الرسميَّة بمناسبة عيد الأضحى في إعداد جدول الامتحانات".

وأشار إلى، أنَّ "أيام العطل وخصوصاً خلال الامتحانات ستتسبب بحالة من الإرباك ونسيان المعلومات من قبل الطالب كونه ينشغل بفترات من الراحة والاستجمام في هذه الأيام".

وطالب الغزالي "وزارة التربية بإعادة النظر بجدول امتحانات المراحل المنتهية،" مشدداً على "أهمية أن تكون مخرجات وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى عال من العلمية كونهما تغذيان جميع مؤسسات الدولة".

وتابع، أنَّ "موضوع قطع الإنترنت خلال ساعات إجراء الامتحانات أمر محتوم نظراً للمشكلات التي تعرّضت لها الوزارة بسبب استمرار الإنترنت،" كاشفاً عن "تطوير إجراءات التربية الأمنية بخصوص منع تسريب الأسئلة مستفيدة من الأخطاء التي حصلت في السابق".

وكانت وزارة التربية، أعلنت الأحد الماضي، عن مواعيد الامتحانات النهائية الدور الأول للصفوف المنتهية (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وقالت التربية في بيان، ان :"الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 ولغاية يوم الأحد الموافق 28 / 5 / 2023 ، أما امتحانات الدراسة المتوسطة ستكون يوم الخميس الموافق 1 / 6 / 2023 و تنتهي يوم السبت الموافق 17 / 6 / 2023 ، وفيما يخص موعد إمتحانات الدراسة الإعدادية بفروعها كافة ستنطلق يوم الاربعاء الموافق 21 / 6 / 2023 ولغاية يوم السبت الموافق 15 / 7 / 2023".

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