2023/03/30 | 03:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nab2weI-rAw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أين ملف الناشطين "الوزني ومشذوب"؟ محافظ كربلاء نصيف الخطابي يرد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أين ملف الناشطين "الوزني ومشذوب"؟ محافظ كربلاء نصيف الخطابي يرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).