تقارير: أي توجيه اتهام محتمل لترامب في نيويورك لن يحصل قبل أسابيع

2023/03/30 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستتوقف هيئة المحلفين المكلفة بالنظر في قضية تسديد الرئيس السابق، دونالد ترامب، أموالا للتستر على فضيحة، عن القيام بمهمتها خلال القسم الأكبر من شهر أبريل، وفق ما أفادت، الأربعاء، وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أن أي توجيه محتمل للاتهام لن يحصل قبل أسابيع.

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