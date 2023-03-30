بينهم إيلون ماسك.. لماذا يرعب الذكاء الاصطناعي قادة صناعة التكنولوجيا؟

2023/03/30 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه باحثون وقادة قطاع التكنولوجيا رسالة مفتوحة يحذرون فيها من "المخاطر الجسيمة" على المجتمع والإنسانية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، على ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

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