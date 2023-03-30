2023/03/30 | 08:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحديث له مع أحد مرافقيه التقطه ميكروفون مفتوح الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميكروفون مفتوح و"إعطاء تعليمات لبايدن" من مرافق خلال زيارة مصنع يشعل تفاعلا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميكروفون مفتوح و"إعطاء تعليمات لبايدن" من مرافق خلال زيارة مصنع يشعل تفاعلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).