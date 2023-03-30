2023/03/30 | 08:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساءلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن موعد تنفيذ قطر للوعود التي قطعتها بشأن ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022 التي من المفترض أن يتم تقليص سعتها حسبما ذكرت الدولة الخليجية في ملف الاستضافة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصير ملاعب المونديال.. تساؤلات بشأن الوعود القطرية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصير ملاعب المونديال.. تساؤلات بشأن الوعود القطرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).