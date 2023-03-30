اللواء محمود شيت خطاب.. خبير الفكر والعسكرية والتاريخ الإسلامي والأدب

2023/03/30 | 09:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحد أبرز الضباط العراقيين، ولد عام 1919 وأظهر تفوقا عسكريا أثناء دراسته، قاتل في فلسطين ورفض ضرب المتظاهرين المناصرين لمصر في العدوان الثلاثي، له مؤلفات في حقول عدة، توفي عام 1998 بالعراق.

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