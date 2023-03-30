الرئيس الإماراتي يعيّن نجله الشيخ خالد ولياً للعهد في أبوظبي

2023/03/30 | 09:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان يتوسط وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني ووزير الدولة الهندي جيتاندرا سينغ في أبوظبي في 5 كانون الاول/ديسمبر 2022 © وزارة الشؤون الرئاسية/ا ف ب – ابوظبي (أ ف ب) – عيّن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء نجله الشيخ خالد وليّاً للعهد […]

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