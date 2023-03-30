التعليم توافق على استحداث دراسة الدكتوراه البحثية في جامعات العراق كافة

2023/03/30 | 09:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جامعات العراق جميعها.

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