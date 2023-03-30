2023/03/30 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية خلال شهر شباط 2023.

وقالت الإدارة في احصائية اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، ان "العراق جاء خامسا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية خلال شهر شباط الماضي بواقع 7.429 ملايين برميل مرتفعا بنسبة 2.1% عن شهر كانون الثاني الماضي التي بلغت الصادرات فيه 7.276 ملايين برميل، ومرتفعا بنسبة 28% عن نفس الفترة من عام 2022 التي بلغت الصادرات فيه 5.806 ملايين برميل".

وأضافت الإحصائية، أن "كمية النفط الخام العراقي المصدر لكوريا الجنوبية للشهرين الماضيين (كانون الثاني وشباط ) من العام الحالي 2023 بلغ 14.705 مليون برميل مرتفعا بنسبة 52.2% عن نفس الفترة من العام 2022 الذي بلغت هذه الكميات 9.661 ملايين برميل".

واشارت الى ان "السعودية جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية في شباط الماضي بكمية 27.963 مليون برميل، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بكمية 11.164 مليون برميل، ومن ثم جاءت الإمارات ثالثا وبكمية 10.954 ملايين برميل، ومن ثم جاءت الكويت رابعا بكمية 9.601 ملايين برميل".

وتابعت ان "قطر جاءت سادسا وبكمية 6.181 ملايين برميل، وجاءت كازاخستان سابعا بكمية 4.178 ملايين برميل، وجاءت المكسيك ثامنا وبكمية 3.991 ملايين برميل، ومن ثم جاءت البرازيل تاسعا وبكمية 2.455 مليون برميل واخيرا استراليا عاشرا وبكمية 1.972 مليون برميل".

واشارت الى ان "كمية الواردات الكورية الجنوبية من النفط الخام من الدول العشرة الكبار في شباط بلغت 87.163 مليون برميل مرتفعة بنسبة 6.8% عن شهر كانون الثاني الماضي الذي بلغت كمية الواردات فيه 81.634%".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق خامس أكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية في شباط ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق خامس أكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية في شباط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).