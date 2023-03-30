انخفاض النفط مع ارتفاع أسعار الدولار

2023/03/30 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار في وقت يتابع المستثمرين التطورات المتعلقة بخفض صادرات نفط اقليم كوردستان العراق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، أو 0.42٪، إلى 77.95 دولارا للبرميل في الساعة 04:19 بتوقيت جرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا أو 0.30٪ ، إلى 72.75 دولارًا للبرميل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتداول بشكل عكسي مع النفط، بنسبة 0.11٪ اليوم الخميس عند 102.75 الدولار القوي يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات الشركات أن المنتجين أغلقوا أو خفضوا الإنتاج في العديد من حقول النفط في إقليم كوردستان بشمال العراق بعد توقف خط أنابيب التصدير الشمالي، مع مزيد من الانقطاعات في الأفق.

وقال محللون من "سيتي" إن "التغييرات في السياسة الداخلية للعراق قد تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة في القريب العاجل" ، مقدرةً أن تدفقات خطوط الأنابيب قد تنمو بنحو 200 ألف برميل يوميًا.

وفي الوقت نفسه، أدى الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى الحد من انخفاض الأسعار، مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها في عامين، استنادًا إلى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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