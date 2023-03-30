صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي سيواجه عاما صعبا آخر في 2023

2023/03/30 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، إن الاقتصاد العالمي يواجه عامًا صعبًا آخر في 2023، وذلك بسبب الأزمة في أوكرانيا وإجراءات التشديد النقدي المستمرة.

وقالت جيورجيفا في منتدى "بواو لآسيا 2023" في الصين: "نتوقع أن يكون عام 2023 عامًا صعبًا آخر، حيث يتراجع النمو العالمي إلى ما دون 3 بالمئة، نتيجة لتداعيات الصراع في أوكرانيا وتواصل إجراءات التشديد النقدي".

وأضافت رئيسة صندوق النقد الدولي أن الانتقال السريع من معدلات فائدة منخفضة إلى معدلات أعلى كان ضروريًا لمحاربة التضخم، إلا أن ذلك أدى بالضرورة إلى حدوث اضطرابات في القطاع المصرفي في بعض الاقتصادات المتقدمة، ما صعب عمليات صنع السياسات.

وأشارت جيورجيفا، إلى أن التكامل التجاري أصبح مكونًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي القوي على مدى عقود، ولكن من المهم جعل سلاسل الإمداد أكثر أمانًا وتنوعًا.

وقالت: "يتطلب معالجة هذه المخاوف نهجًا عمليًا - العمل معًا حيثما يتطلب الأمر أكثر، على سبيل المثال، لإعادة إحياء التجارة الدولية بطريقة عادلة وتنويع سلاسل الإمداد على أساس المنطق الاقتصادي".

وفي هذا السياق، دعت جيورجيفا الدول إلى التضامن مع أولئك الذين يحتاجون إلى ذلك بشدة، كما شددت على أهمية حماية الأفراد الضعفاء وتوفير دعم مستهدف لهم.

المصدر: سبوتنيك

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