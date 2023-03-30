العراق يستحدث دراسة الدكتوراه البحثية في جامعاته كافة (وثيقة)

2023/03/30 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استحدثت وزارة التعليم العالي، دراسة الدكتوراه البحثية في الجامعات كافة.

وأشارت وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ 29-3-2023 وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها الى "شمول المتقدمين لدراسة الدكتوراه بدون كورسات بالتقديم الالكتروني للدراسة المذكورة بالتوقيتات الزمنية الواردة بموجب البند (خامسا) من الضوابط وخارج الخطة دون أداء الامتحان التنافسي وامتحانات الكفاءة (اللغة العربية/ اللغة الإنكليزية/ الحاسوب)".





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