اعتقال متهم بحوزته 7 كغم من المخدرات في البصرة

2023/03/30 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمناعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الخميس، القبض على متهم بحوزته (7) كغم من المخدرات في محافظة البصرة.

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