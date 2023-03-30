تحطم مروحيتين تابعتين للجيش الأميركي في ولاية كنتاكي

2023/03/30 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم الجيش الأميركي في بيان لرويترز إن طائرتين هليكوبتر أميركيتين اصطدمتا أمس الأربعاء خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي.

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