اضطرابات الصداع.. إليكم أنواعها وأعراضها

2023/03/30 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعد اضطرابات الصداع من أكثر اضطرابات الجهاز العصبي شيوعًا، ومنها الصداع النصفي، والصداع الناتج عن التوتر، والصداع العنقودي.

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