صندوق النقد الدولي يدعو لمساعدة الدول المثقلة بالديون

2023/03/30 | 09:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، الدول التي تتمتع بوضع أقوى نسبيا الى مساعدة الدول الضعيفة خاصة تلك المثقلة بالديون.وقالت جورجيا منتدى بوآو الآسيوي: إن “مثل هذه المساعدة […]

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