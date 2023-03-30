أمم إفريقيا.. 7 منتخبات ضمنت الوصول وهذا موقف العرب

2023/03/30 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضمنت 6 منتخبات إفريقية مقعدها في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، إلى جانب منتخب كوت ديفوار، الذي ستستضيف بلاده البطولة المرتقبة.وحجزت 3 منتخبات عربية من كبار القارة، مقاعدها في العرس الإفريقي، بينما تنتظر بقية المنتخبات العربية التأهل، في الجولتين الأخيرتين للتصفيات، في يونيو وسبتمبر المقبل.منتخبات ضمنت التأهل لأمم إفريقيا: كوت ديفوار […]

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7 منتخبات ضمنت الوصول وهذا موقف العرب أولاً على ايرث نيوز.

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