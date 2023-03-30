توقعات طقس العراق: ارتفاع درجات الحرارة في جميع المناطق

2023/03/30 | 10:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس اليوم الخميس، سيكون صحوًا وغائمًا جزئيًا في الأقسام الغربية.

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