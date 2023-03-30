الاستثمار: مشاريع تُحاكي تجربة مدينة

2023/03/30 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تعتزم هيئة الاستثمار، إعادة تجربة مدينة "الرفيل" في محافظات كربلاء والأنبار وبغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة مثنى الغانمي، إن "هناك مشاريع استثمارية تعمل الهيئة عن طريقها على إنشاء بيئة أو نماذج محاكية لمدينة الرفيل".

وأضاف، أن "قانون الاستثمار كان واضحاً في الأهداف والوسائل عبر تشجيعه الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها".

وأوضح الغانمي في حديث للصحيفة الرسمية، أن "هناك مشاريع استثمارية يمكن أن تحاكي تجربة (الرفيل) في محافظات كربلاء والأنبار، فضلاً عن بغداد".

وتابع، أن "الهيئة تعمل بإدارتها الجديدة المتمثلة برئيسها حيدر محمد مكية وفق آليات عمل ديناميكية تعتمد تشخيص المشكلات وإيجاد الحلول والعلاجات بغية تقدم عجلة العمل الاستثماري، وتقديم نموذج عمل نوعي ملموس على أرض الواقع عبر تجسير العلاقات مع المؤسسات الحكومية والشركات الاستثمارية العراقية والأجنبية، وبما يحقق فقرات المنهاج الحكومي المتعلقة بتنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية في العراق".

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