بعد إثارته لغطا كبيرا في العراق.. الجزيرة نت تستطلع آراء خبراء حول قانون سانت ليغو الانتخابي

2023/03/30 | 10:23 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد صيغة سانت ليغو الانتخابية إحدى طرق حساب عدد مقاعد الكتل الفائزة بالانتخابات، وهي حاصل قسمة عدد الأصوات للقائمة على القواسم الانتخابية للمعادلة وبمعدل تكرار يساوي عدد مقاعد الدائرة الانتخابية.

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