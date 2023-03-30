2023/03/30 | 10:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. وزير الأوقاف والشؤون الدينية يفتتح مسجدا في أحد أحياء المدينة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tQutqj3UbtE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. وزير الأوقاف والشؤون الدينية يفتتح مسجدا في أحد أحياء المدينة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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