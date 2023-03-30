المالية النيابية تكشف أسباب تأخر قراءة موازنة 2023

2023/03/30 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية في جلسات البرلمان السابقة.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب كان منشغلا خلال الجلسات السابقة بقانون الانتخابات ولاسيما الخلافات حوله، وبعض الجلسات كانت بلا نصاب بسبب الخلافات على القانون، ولهذا لم يتم طرح قانون الموازنة للمناقشة والقراءة الأولى".

واوضح الكرعاوي، أن "رئاسة مجلس النواب، ستحدد جلسة خلال الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة قانون الموازنة".

وأكد أن "تصويت البرلمان على الموازنة يحتاج الى وقت، فالقانون بحاجة الى دراسة ومراجعة، ومناقشات مطولة، ولهذا إقراره ربما سيكون بعد عيد الفطر".

وفي 16 آذار 2023 تسلم البرلمان مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء في 13 من آذار الجاري.

ويبلغ إجمالي المُوازنة أكثر من 197 تريليون دينار، والتشغيلية فيها أكثر 150 تريليون دينار والاستثمارية أكثر من 47 تريليوناً، فيما بلغت فيمة العجز 63 تريليون دينار.

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