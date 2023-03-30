أمطار وغبار وعواصف رعدية.. إيضاح مفصّل بطقس العراق للأيام المقبلة

2023/03/30 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، حالة الطقس للبلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت هطول الأمطار وتصاعدا للغبار خلال الايام المقبلة.

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