2023/03/30 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن موظفو وزارة المالية، اليوم الخميس، اضرابهم والتظاهر داخل مقر الوزارة وسط انتشار أمني كثيف.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "موظفو وزارة المالية أعلنوا اضرابهم داخل مقر الوزارة للمطالبة بقطع أراضي".

وأشار الى "انتشار القوات الأمنية بشكل كثيف قرب مقر الوزارة"، مبينا أن "المتظاهرين طالبوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل".

ونظم المئات من موظفي وزارة المالية، أمس الاربعاء، تظاهرة غاضبة احتجاجا على عدم تسلمهم قطع الأراضي المخصصة لهم، مهددين بالتصعيد في حال لم يتم تنفيذ مطلبهم من قبل الجهات المعنية.

]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو المالية يعلنون إضرابهم داخل مقر الوزارة ويطالبون السوداني بالتدخل (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو المالية يعلنون إضرابهم داخل مقر الوزارة ويطالبون السوداني بالتدخل (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).