2023/03/30 | 10:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستأنف الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، بإقامة مباراتين مؤجلتين في بغداد والنجف.

وفي المباراة الأولى، سيحل فريق القوة الجوية ضيفاً ثقيلاً على النجف في لقاء مؤجل من الأسبوع العشرين.

وستقام المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.

وفي المباراة الثانية، يلاعب الكهرباء ضيفه أربيل في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين من المسابقة.

وستقام المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الممتاز يستأنف بمباراتين مؤجلتين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري الممتاز يستأنف بمباراتين مؤجلتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).